«Заслуживают свободного существования». Три вопроса экс-командиру полка Азов Жорину о продвижении россиян-добровольцев в Белгородской области 22 мая, 21:16 РДК в Белгородской области вблизи трофейного БТР (Фото:Скриншот из видео)

Граждане РФ из структур Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легион Свобода России 22 мая проводят соответствующие мероприятия и операции на территории Белгородщины. Так заявил редакции NV представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя динамичные события на территории врага.



Как заявляют военные, они «полностью освободили» уже несколько населенных пунктов в Белгородской области РФ.

Экс-командир полка Азов Максим Жорин в эфире Radio NV объяснил, как продвижение россиян по стране, гражданами которой они являются, повлияет на ситуацию на основном фронте войны — в Украине.

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— Как вы считаете, в России может начаться настоящая гражданская война — тот сценарий, которым они пытались уничтожить Украину?

— Она может быть. Но она может быть только в том случае, если мы будем это поддерживать и помогать это воплощать в жизнь.

В таком варианте я абсолютно верю в то, что на территории современной РФ могут появляться такие вот события, которые одно за другим будут просто откалывать от РФ [территории], тем самым создавая новые образования. Потому что сейчас в РФ достаточно регионов, которые заслуживают собственного свободного существования.

— Сначала падают самолеты, теперь отряды, которые «освобождают» населенные пункты. По вашему мнению, как это повлияет на ситуацию на фронте?

— Безусловно, это будет влиять на те события, которые происходят на фронте. Потому что это отвлекает внимание россиян от тех событий, которые сейчас происходят на линии фронта у нас. Это будет заставлять их перебрасывать туда тоже ресурсы.

Более того: это будет заставлять их свои ресурсы размазывать вдоль всех своих границ и всех своих тревожных локаций, которые у них есть. То есть они не смогут уже свои ресурсы перебрасывать сюда для того, чтобы что-то захватывать или стабилизировать. Будут вынуждены по всей стране вдоль всей границы, а также в регионах, где могут быть [аналогичные повстанческие] настроения, держать огромное количество именно тех человеческих ресурсов, которые они не смогут использовать здесь.

Поэтому, конечно, это будет иметь последствия и на фронте в Украине.

— Если вспомнить, например, Первую мировую войну. Русские воевали-воевали, потом им надоело, они сломали штык, сказали: «Все, идем домой». И в России началась революция. А подобный сценарий сегодня возможен, как вы считаете?

— Опять же, скажу, что возможен, но при поддержке украинцев. Я думаю, что украинцы способны и должны поддерживать такие течения, такие движения внутри РФ, делая руками россиян дело для украинцев.