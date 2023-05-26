«Солдаты ВС РФ прятались в посадках и под заборами»: Легион Свобода России показал видео рейда в Белгородской области 26 мая, 17:53 Российские солдаты прячутся во время рейда бойцов РДК и Легиона Свобода России (Фото:скриншот видео / Легион Свобода России / Telegram)

Легион Свобода России в пятницу, 26 мая, опубликовал видео рейда в Белгородской области страны-агрессора России, который провели российские добровольцы.

В Telegram-канале Легиона сказано, что видео «демонстрирует трусость и непрофессионализм путинских войск». По словам бойцов, несмотря на то, что у российских солдат было численное превосходство и они действовали на знакомой территорией, россияне все равно «панично прятались в посадках и под заборами».



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«На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в брошенных жилых домах местных жителей. Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше», — отметили в Легионе.

Бойцы также показали кадры уничтожения и повреждения техники страны-агрессора и пообещали, что «все только начинается».

РДК и Легион ранее сообщили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.

25 мая бойцы РДК заявили, что снова зашли на территорию России.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

