«Солдаты ВС РФ прятались в посадках и под заборами»: Легион Свобода России показал видео рейда в Белгородской области

26 мая, 17:53
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Российские солдаты прячутся во время рейда бойцов РДК и Легиона Свобода России (Фото:скриншот видео / Легион Свобода России / Telegram)

Российские солдаты прячутся во время рейда бойцов РДК и Легиона Свобода России (Фото:скриншот видео / Легион Свобода России / Telegram)

Легион Свобода России в пятницу, 26 мая, опубликовал видео рейда в Белгородской области страны-агрессора России, который провели российские добровольцы.

В Telegram-канале Легиона сказано, что видео «демонстрирует трусость и непрофессионализм путинских войск». По словам бойцов, несмотря на то, что у российских солдат было численное превосходство и они действовали на знакомой территорией, россияне все равно «панично прятались в посадках и под заборами».

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«На видео есть кадры укрытия мотострелковой роты в брошенных жилых домах местных жителей. Они хотели поиграть в прятки, но наши артиллеристы играют лучше», — отметили в Легионе.

Бойцы также показали кадры уничтожения и повреждения техники страны-агрессора и пообещали, что «все только начинается».

РДК и Легион ранее сообщили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.

25 мая бойцы РДК заявили, что снова зашли на территорию России.

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22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

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Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Белгородская область Рейд Война России против Украины Русские диверсанты русский добровольческий корпус легион свобода россии РДК

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