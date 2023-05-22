«Классный сюрприз. Нас там тоже нет». Как Украина против России начала играть ее картами — Давыдюк о событиях в Белгородской области

22 мая, 20:05
NV Премиум
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Как утверждается, местные партизаны из приграничья РФ оставляют на стенах слова поддержки Легиона Свобода России (Фото:t.me/VDlegionoffreedom)

Как утверждается, местные партизаны из приграничья РФ оставляют на стенах слова поддержки Легиона Свобода России (Фото:t.me/VDlegionoffreedom)

Представители Русского добровольческого корпуса (РДК), а также Легиона Свобода России продвигаются дальше по дороге на Белгород.

В РДК говорят: «Движение сопротивления внутри самой РФ против режима Путина только набирает обороты. <...> В Кремле начнут нервничать».

В Кремле отреагировали на начало боевых действий в Белгородской области: сказали, что диктатору Путину уже доложили.

Видео дня

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина наблюдает за операцией Русского добровольческого корпуса в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения.

Политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV объяснил, что такие действия россиян означают для Украины и какой должна быть Россия, чтобы страна была безопасной для нашего государства.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Белгородская область Режим Путина Белгород Радио NV Война России против Украины Николай Давидюк русский добровольческий корпус легион свобода россии

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