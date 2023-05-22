Русский добровольческий корпус показал трофейный БТР — видео 22 мая, 21:10 Один из повстанцев сообщил, что захваченный БТР ранее принадлежал российской ФСБ (Фото:Скриншот видео Русский Добровольческий Корпус/Telegram)

Русский добровольческий корпус показал трофейный российский БТР, который, вероятно, был захвачен в Белгородской области.

Видео с российской техников повстанцы опубликовали в Telegram-канале.

«Мы не дождались сладких подарков от российской „оппозиции“, поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например», — говорится в сообщении.

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В видео один из повстанцев добавил, что захваченный БТР ранее принадлежал российской ФСБ.

22 мая легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенные пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина наблюдает за операцией Русского добровольческого корпуса в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения.