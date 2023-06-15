Российские военные грабят дома жителей Белгородской области — Медуза 15 июня, 15:46 Военные РФ взламывают дома в поисках драгоценных вещей, а также занимаются вандализмом в российском селе (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Российские военные, которых отправили охранять село Новая Таволжанка Белгородской области, грабят дома уехавших из села россиян. Об этом сообщает российский ресурс Медуза со ссылкой на местных жителей.

По их данным, 15 июня жительница эвакуированного села Новая Таволжанкв в Белгородской области написала в комментариях к посту в соцсетях губернатора Вячеслава Гладкова, что российские военные, которых прислали охранять регион, взламывают дома уехавших жителей и воруют их имущество.

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«Они живут в наших домах, ведут безобразный образ жизни, алкоголь и прочее остается в виде мусора и грязи, загажены туалеты и дома, воруются личные вещи и имущество. Из нашего гаража был украден квадроцикл, который теперь часто видят в округах Новой Таволжанки», — говорится в одном из комментариев.

Также под другим постом Гладкова сообщается, что военные РФ взламывают дома в поисках драгоценных вещей, а также занимаются вандализмом в российском селе.

«Мы живем в селе Новая Таволжанка. Сегодня, 14 июня, мы первый раз поехали посмотреть, что с домами. Два дома взломаны, одна дверь — ломом, разбиты окна… Все вещи перевернуты, искали мелкие драгоценные вещи, часть из них украдена, в одном из домов присутствуют акты вандализма, разбиты телевизоры, вспорота мебель. В доме явно живут солдаты, во дворе обнаружили два ранее украденных велосипеда у других соседей», — жалуются россияне.



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