Россия из-за партизан срочно перебросила в Белгородскую область спецназ — Центр нацсопротивления 2 июня, 16:39 Видео с дрона, опубликованное Легионом Свобода России, Белгородская область, 1 июня 2023 года (Фото:Freedom Of Russia Legion/via REUTERS)

Страна-террорист Россия перебросила спецназ в Белгородскую область из-за партизан. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций, в пятницу, 2 июня.

По данным Центра, в Белгородскую область прибыл отряд 322 центра ССО страны-агрессора Сенеж, который должен «вести противодиверсионную деятельность».



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«Россияне настолько боятся партизан, что срочно прекратили все операции данного элитного подразделения и вместо этого разместили его в приграничных населенных пунктах Белгородской области», — сказано в сообщении.

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2 июня российские добровольцы из Легиона Свобода России заявили, что вместе с Русским добровольческим корпусом ведут бои недалеко от города Шебекино в Белгородской области РФ.

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.