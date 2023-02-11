Очередная «бавовна». В Белгородской области РФ сообщили о нескольких «прилетах» 11 февраля, 15:49 Поврежденное здание в Шебекино (Фото:Вячеслав Гладков/Telegram)

Власти Белгородской области России сообщили о нескольких «прилетах» в город Шебекино. В результате обстрела ранены трое мужчин, повреждено местное промышленное предприятие.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате трех «прилетов» разрушился один из корпусов предприятия, там выбиты окна. Также один снаряд прилетел к остановке. Зафиксировано повреждение трех автомобилей.

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Гладков отметил, что пострадавшие были госпитализированы с травмами легкой и средней степени тяжести.

Позже российский губернатор сообщил о повторном обстреле Шебекино из Градов. Гладков утверждает, что снаряды попали в частное домовладение, повредили фасад, крышу и окна. Также в результате обстрела вспыхнуло местное нежилое здание.

Украинские власти не комментировали это событие.

В Курской, Белгородской и Брянской областях РФ, граничащих с Украиной, введен бессрочный желтый ( высокий) уровень террористической опасности из-за частых обстрелов российских пограничных городов.