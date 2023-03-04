Беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода под Белгородом — СМИ 4 марта, 14:36 Резервуары Транснефти (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

В Белгородской области РФ беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода Транснефть — Дружба, сообщил российский Telegram-канал Baza.

По данным канала, атака произошла утром пятницы, 3 марта. Дрон был оснащен самодельным взрывным устройством и врезался в пустой резервуар емкостью 3 000 тонн. В результате в резервуаре образовалась дыра площадью один квадратный метр.



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С подстанции эвакуировали четырех человек, пострадавших нет.

Как отмечает Telegram-канал Astra, инцидент произошел в поселке Разумное, которое расположено возле Белгорода.

В начале февраля в Белгороде прогремели несколько мощных взрывов. Тогда возник пожар на нефтебазе и был поврежден завод.

Кроме того, 27 февраля власти Белгородской области заявили об обнаружении обломков трех беспилотников в регионе. Мэр Белгорода Валентин Демидов отмечал, что в одном из районов города дрон залетел в окно квартиры.

