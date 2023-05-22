В Белгородской области объявили «режим контртеррористической операции», россияне покидают Грайворонский район 22 мая, 18:38 В Легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

В Белгородской области России объявили так называемый режим контртеррористической операции на фоне рейда Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

По версии Гладкова, режим вводят «в целях обеспечения безопасности граждан». Он сообщил, что режим предусматривает ряд ограничений — от проверки документов россиян до приостановки работы производств, в которых используют взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества.



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Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что в данных СМИ о происходящем в Белгородской области «много правды». Также, по его словам, россияне срочно эвакуировали из района под Грайвороном хранилище ядерных боеприпасов Белгород-22.



Telegram-канал Baza по состоянию на 18:30 утверждал, что «бои с диверсантами» идут в Козинке и Глотово Белгородской области, «местные жители прячутся в подвалах», в населенных пунктах «нет света и воды».

Baza также писала, что в Грайвороне якобы «во время обстрела здания администрации» ранен заместитель главы администрации, а также два сотрудника МЧС. Губернатор Гладков заявил о «ранениях» восьми россиян.

Гладков также подтвердил данные Telegram-каналов, что «большая часть населения» выехала из Грайворонского городского округа.

Грайворон на карте / Инфографика: Google Maps

По состоянию на 15:30 Легион и РДК заявили, что заняли населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области и начали штурм населенного пункта Грайворон.



Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».



В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.



6 апреля 2023 года бойцы РДК во второй раз проникли в Брянскую область РФ. Они опубликовали видео разговора с местным жителем: представители РДК спрашивают, в каком селе находятся, а тот отвечает, что это российский Случовск.

