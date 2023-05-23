«Двигаемся дальше». Легион Свобода России заявил, что продолжает продвижение на территории РФ 23 мая, 10:24 Боец легиона Свобода России (Фото:t.me/legionoffreedom)

Во вторник, 23 мая легион Свобода России заявил, что двигается дальше на территории РФ.

«Доброго утра всем, кроме путинских пособников! Мы встретили рассвет на освобожденной территории и двигаемся дальше», — говорится в сообщении в Telegram.

Легион и РДК также призвали отправлять им информацию о передвижении силовиков в приграничных областях РФ.

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Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.