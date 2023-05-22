В Кремле отреагировали на начало боевых действий в Белгородской области: Путину уже доложили 22 мая, 15:41 Бойцы РДК в Белгородской области РФ (Фото:скриншот видео РДК/Telegram)

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков отреагировал на наступление российских диверсантов из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области.

Кремлевские пропагандисты РИА Новости распространили заявление Пескова о том, что «Путину доложено» о «попытке прорыва диверсантов», которых россияне пытаются выдать за «украинских».



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По версии Пескова, «идет работа по выдавливанию диверсантов и уничтожению диверсионной группы». На фоне неудачных попыток российских оккупантов полностью захватить Бахмут в течение более девяти месяцев пресс-секретарь кремлевского диктатора также пытался утверждать, что «цель украинской диверсии в Белгородской области — отвлечь внимание от Бахмутского направления».

В Легионе Свобода России заявили изданию Важные истории, что «силовики РФ пытаются накрывать их артиллерией и совершают авиаудары», но формирование «двигается дальше».

По состоянию на 15:30 Легион и РДК заявили, что заняли населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области и начали штурм населенного пункта Грайворон.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы РДК во второй раз проникли в Брянскую область РФ. Они опубликовали видео разговора с местным жителем: представители РДК спрашивают, в каком селе находятся, а тот отвечает, что это российский Случовск.