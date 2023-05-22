В Белгородской области Россия в срочном режиме эвакуирует хранилище ядерных боеприпасов — украинская разведка 22 мая, 18:45 Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне)

В Белгородской области РФ началась эвакуация на объекте Белгород-22, где россияне хранят боезапасы для ядерного вооружения, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В эфире телемарафона, комментируя распространенную в сети информацию о событиях в Белгородской области, в частности о якобы эвакуации населения из региона, Юсов сказал, что «многое из этого правда».

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«Есть даже дополнительная информация об эвакуационных мероприятиях. В срочном режиме объект Белгород-22 — это хранилище ядерных боеприпасов — так же рашисты эвакуируют», — сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, есть информация, что именно на этом объекте Россия хранила часть своих боезапасов для ядерного вооружения. Юсов также отметил, что для эвакуации такого военного объекта россиянам нужно задействовать «серьезную» технику и соответствующее количество личного состава.

Комментируя происходящее в Белгородской области, он подчеркнул, что это «внутренний конфликт», а украинские Силы обороны занимаются освобождением исключительно собственных земель.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе объявили так называемый режим контртеррористической операции.

22 мая легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенные пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ.

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина наблюдает за операцией Русского добровольческого корпуса в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения.

