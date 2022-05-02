1 мая у российского Белгорода взорвались склады оружия, а у Курска взорвали мост. Что об этом известно 2 мая, 15:32 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Еще месяц назад, 1 апреля, в Белгороде сгорела нефтебаза (Фото:МЧС РФ)

В России рядом с Украиной 1 мая произошли две чрезвычайные ситуации — взорвались склады боеприпасов возле Белгорода и произошел взрыв на задорожном мосту возле Курска.

У Росії поруч з Україною першого травня стались дві надзвичайні ситуації - вибухнули склади боєприпасів біля Бєлгорода і стався вибух на залізничному мості біля Курська.

У прикордонних областях Росії часто протягом квітня часто виникають надзвичайні ситуації на об'єктах, які можуть використовувати війська РФ для вторгнення в Україну.

Офіційно влада України не визнає причетність до цих подій.

Вдень 1 травня російські ЗМІ повідомили про новий вибух під Бєлгородом. На фото у соцмережах було видно стовп диму.

Згодом бєлгородський губернатор Вячеслав Гладков повідомив про пожежу на території одного з об'єктів міноборони РФ, він пообіцяв уточнити інформацію про постраждалих та руйнування.

Через деякий час він оголосив про одну легко поранену людину та сім пошкоджених будинків — подробиці, фото

ЗМІ вказували, що вибух стався у Стрілецькому. Це населений пункт поблизу Бєлгорода, в якому, як повідомлялося, розташований склад боєприпасів.

ЗМІ Росії додають, що вибух стався на складі боєприпасів у районі Томарівки, на захід від Бєлгорода.

Кореспонденти з місця подій вказують, що на складі чути вибухи, на кадрах включень їздять карети швидкої, піднімаються стовпи диму.

Залізничний міст біля Курська

1 травня також сталась аварія на залізничному мосту біля Курська — він завалився.

«Сьогодні, приблизно об 11 годині 20 хвилин на 67 кілометрі залізниці Суджа-Сосновий Бір було виявлено часткове обвалення конструкцій мосту. Залізнична гілка використовувалася для пересування товарних складів. Постраждалих немає. Життю та здоров’ю громадян ніщо не загрожує», — повідомила вдала області.

«Це була диверсія, інформація підтвердилась, силові органи будуть розбиратись», — повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

Останніми тижнями у прикордонних з Україною регіонах Росії стались десятки інцидентів та пожеж з військовими об'єктами. Влада РФ звинуватила у частині з них Україну, але українська влада офіційно відповідальність на себе не бере.

Були вибухи нафтобази, аварії на залізничних мостах та вибухи на складах боєприпасів.

Росія використовує прикордонні з Україною області як головну тилову базу для війни.

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