«Бавовна» в РФ. Российские власти заявили, что ночью над Белгородом работала ПВО 9 июня, 07:50 Гладков заявил, что над Белгородом работала ПВО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В ночь на пятницу, 9 июня над Белгородом и Белгородским районом работала ПВО, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, «есть повреждения многоквартирного жилого дома и частных домов в Разумном».

Гладков заявил, что в Шебекино «ночью много стреляли, есть разрушения жилого фонда», но провести там осмотр «пока возможности нет».

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1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.



5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

По словам губернатора Гладкова, в Новой Таволжанке остается примерно 100 человек.