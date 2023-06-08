«Бавовна» в РФ. Российские власти заявили о работе ПВО над Белгородом

8 июня, 07:55
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Гладков заявил, что над Белгородом сработала ПВО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Гладков заявил, что над Белгородом сработала ПВО (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

В четверг, 8 июня над Белгородом сработала система ПВО, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, ПВО якобы сработала по двум воздушным целям.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал он.

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1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. 4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.

Видео дня

5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса сообщили, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

По словам губернатора Гладкова, в Новой Таволжанке остается примерно 100 человек.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Белгородская область Белгород Война России против Украины

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