Неизвестные воздушные цели. В Белгородской области слышны взрывы, местный губернатор сообщает о работе ПВО 20 августа, 15:25 В воскресенье, 20 августа, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что серия взрывов возле облцентра является работой местной ПВО (Фото:Baza/Telegram)

В воскресенье, 20 августа, в Белгородской области РФ прогремела серия взрывов. Местный губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что это — работа российских сил противовоздушной обороны.

Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом якобы сработала система ПВО, которая на подлете к этим районам сбила 12 воздушных целей.

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Гладков добавил, что местные оперативные службы уточняют информацию о последствиях.

Ночью в воскресенье, 20 августа, неизвестные дроны также атаковали Курск. В районе местного железнодорожного вокзала слышали взрывы, там вспыхнул пожар.

Также ночью БПЛА пытался атаковать Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, мэр города Сергей Собянин заявил, что силы российской ПВО якобы «предотвратили попытку пролета беспилотника на Москву на южном направлении».

Утром стало известно, что над Ростовской областью были сбиты три неизвестных дрона. Два из них упали на территории воинской части.