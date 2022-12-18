Бавовнятко не спит. В российском Белгороде раздались взрывы: над городом поднялся дым 18 декабря, 12:43 В Белгороде после взрывов поднялся столб дыма (Фото:Жесть Белгород)

В Белгородской области РФ днем воскресенья, 18 декабря, раздались взрывы. Власти традиционно заявляют о работе российской системы ПВО и одновременно сообщают о четырех пострадавших.

Местные телеграм-каналы публикуют фото столба дыма над Белгородом.

Также сообщают, что кое-где у людей выбило стекло в окнах. Обломки также попадали на автомобили россиян.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже заявил, что над городом сработала «наша система ПВО» из-за чего «есть последствия на земле».

По словам Гладкова, известно о четырех пострадавших после работы российской ПВО.

Между тем, жители Белгородской области получили уведомления от МЧС о якобы «обстреле».

Местные телеграмы пишут о попадании в птицефабрику.