В Белгороде снова слышны взрывы: губернатор сообщил о пожаре на объекте минобороны РФ

1 мая, 15:40
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В Белгороде сообщили об очередном «хлопке» (Фото:Лентач / Telegram)

В Белгороде сообщили об очередном «хлопке» (Фото:Лентач / Telegram)

Очевидцы сообщают о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.

Война России против Украины — главные события 1 мая

На фото и видео в окрестностях города виден столб серого дыма.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел между 14:10 и 14:25 в воскресенье, 1 мая.

Видео дня

В соцсетях пишут, что, возможно, была взорвана военная база.

UPD 16:16 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

После сообщения о взрывах появилась информация, что в Белгороде с обеих сторон перекрыт мост через Северский Донец.

Видео с моментом взрыва в Белгороде опубликовал в своем Telegram-канале кремлевский пропагандист Александр Коц.

Пропагандист также опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожара.

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Блогер из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пишет, что были видны вертолеты Ми-6 и Ка-52 (вторые стоят на вооружении только у армии РФ). По данным CIT, одним из вертолетов мог прибыть в Белгород глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, который оттуда вылетел на самолете в Москву. По данным СМИ, Герасимов недавно находился в украинском Изюме, возле которого идут бои ВСУ и российских оккупантов. При этом Левиев отмечает, что дым виднеется не над аэродромом, где мог находиться Герасимов.

https://twitter.com/RuslanLeviev/status/1520719635594850307
https://twitter.com/CITeam_en/status/1520744419536048128
https://twitter.com/CITeam_en/status/1520744421356195842
Редактор: София Лазарова

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Теги:   Россия Белгородская область Белгород Взрыв Война России против Украины

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