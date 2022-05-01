В Белгороде снова слышны взрывы: губернатор сообщил о пожаре на объекте минобороны РФ 1 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською В Белгороде сообщили об очередном «хлопке» (Фото:Лентач / Telegram)

Очевидцы сообщают о серии взрывов неустановленного происхождения в российском Белгороде. Губернатор Белгородской области заявил о пожаре на территории одного из объектов министерства обороны РФ.

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На фото и видео в окрестностях города виден столб серого дыма.

Инцидент, по словам очевидцев, произошел между 14:10 и 14:25 в воскресенье, 1 мая.

Видео дня

В соцсетях пишут, что, возможно, была взорвана военная база.

UPD 16:16 Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковловского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

После сообщения о взрывах появилась информация, что в Белгороде с обеих сторон перекрыт мост через Северский Донец.

Видео с моментом взрыва в Белгороде опубликовал в своем Telegram-канале кремлевский пропагандист Александр Коц.

Пропагандист также опубликовал видео, на котором несколько вертолетов кружили над городом менее чем за час до пожара.



Блогер из Conflict Intelligence Team Руслан Левиев пишет, что были видны вертолеты Ми-6 и Ка-52 (вторые стоят на вооружении только у армии РФ). По данным CIT, одним из вертолетов мог прибыть в Белгород глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, который оттуда вылетел на самолете в Москву. По данным СМИ, Герасимов недавно находился в украинском Изюме, возле которого идут бои ВСУ и российских оккупантов. При этом Левиев отмечает, что дым виднеется не над аэродромом, где мог находиться Герасимов.

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