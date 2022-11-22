«Украинцы под боком, страх присутствует». Зачем строят «засечную» линию в Белгородской области — эксперт 22 ноября, 14:27 Эксклюзив НВ Строительство «засечной» линии в Белгородской области России (Фото:t.me/vvgladkov)

Редактор журнала Ukrainian Defense Review Антон Михненко в эфире Радио НВ прокомментировал построение «засечной» линии в Белгородской области РФ, о чем ранее заявил российский губернатор Вячеслав Гладков.

«Во-первых, безусловно, есть определенный страх. Они заметили, что украинцы успешно отразили атаки Российской Федерации в Черниговской области, в Киевской, они вышли на государственную границу Украины и России. То есть фактически уже в Белгородской области есть возможность проведения диверсионных действий со стороны украинцев, есть возможность наносить некое, возможно, огневое поражение тех или иных целей. То есть украинцы под боком, страх в любом случае присутствует», — отметил Михненко.

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С другой стороны, по его мнению, у подавляющего большинства россиян есть понимание, что украинцы не будут выходить за пределы своих границ:

«Украинцы об этом много раз и официально, и неофициально говорят, что нам не нужно идти на другие территории, нам нужно освободить только свои территории».

Третьим аспектом этой истории является то, что каждый губернатор в той или иной области Российской Федерации пытается проявить и показать себя, что он вовлечен в этот процесс войны, считает Михненко.

«[Цель] — показать [российскому диктатору Владимиру] Путину, что он делает все для того, чтобы в Белгородской области была организована безопасность. Что в Белгородской или иной области РФ предпринимаются все меры для того, чтобы обезопасить население от возможных нападений врага — Украины. Есть возможность не только проявить [себя], а в частности подерибанить бюджет», — добавил эксперт.