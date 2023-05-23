Советник Резникова о событиях в Белгородской области: Российские партизаны поняли, что РФ — бумажный тигр. Инцидент не последний 23 мая, 11:39 Кадры Русского добровольческого корпуса, вероятно, на территории РФ (Фото:Скриншот видео Русский добровольческий корпус/Telegram)

Комментируя боевые столкновения в Белгородской области, советник министра обороны Украины Юрий Сак заявил, что российских партизан подтолкнули способность ВСУ бороться с РФ и успехи на поле боя.



Об этом он сказал в эфире Times Radio, который цитирует The Guardian.



Сак назвал странным то, что для большей активности российских повстанцев и партизан для борьбы с террористическим режимом РФ прошло так много времени и уничтожено уже более 200 тысяч российских военных: «Очевидно, переломный момент достигнут», — сказал он.

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По словам советника министра, Украина уверена: инцидент в Белгородской области «не будет последним случаем восстания в пределах российских границ».

«Почему это происходит именно сейчас? Потому что украинские Вооруженные силы показали, что Россия — это бумажный тигр. Мы показали, что Россию можно и нужно бить на поле боя. И мы уверены, что это подбодрило российских партизан и тех российских граждан, которые надеются что-то изменить и не хотят быть частью этого преступления агрессии», — заявил Сак.

Советник главы Минобороны подчеркнул: Украина не принимает прямого участия в деятельности российских партизан, но их цели похожи, пишет газета. Цель своих действий озвучили сами добровольцы легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса — демилитаризация Белгородской области.

«Они хотят, чтобы война ушла с их территории. И это, собственно, соответствует нашим целям. Потому что мы считаем, что для того, чтобы Украина была в безопасности и Европа была в безопасности, после того, как мы победим Россию на поле боя, нам всем нужно будет создать демилитаризованную зону в той или иной форме в некоторых частях России», — добавил Сак.

22 мая бойцы РДК, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «освободил» населенные пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.