«Поступил срочный сигнал: бежать обратно в РФ». Отступившие с Харьковской области оккупанты «блуждают» по улицам Белгорода — The Guardian 18 сентября, 17:52 Российский флаг лежит возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские военные, отступающие из Харьковской области, где украинская армия ведет успешное контрнаступление, «блуждают» по улицам российского Белгорода. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, в городе, расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной, войну, развязанную Россией, «игнорировать стало невозможно». Несколько раз в день срабатывает ПВО, губернатор области поручил проверить бомбоубежища, были сообщения об эвакуации.



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Газета рассказала о трех российских военных из Осетии, которые поздно вечером блуждали по незнакомым улицам возле Преображенского собора.

«Они нетвердо стоят на ногах, возможно, пьяные или уставшие. Ищут, где бы поесть», — пишет The Guardian.



По словам оккупантов, они воевали против Украины в селе Большие Проходы Харьковской области, но на прошлой неделе «поступил срочный сигнал бежать обратно в Россию». Один из них сослался на «приказ» и сказал, что «выбора не было».

На вопрос, куда военные РФ направляются дальше, ответили, что не знают. Они думают, что их отправят на юг Украины «защищать границу».



Издание рассказало, что на следующий день около 400 военных российской Нацгвардии усиливали позиции пограничников РФ.

«Даже там, по словам одного из присутствующих активистов, солдаты выясняют отношения между собой. В поле зрения на той стороне — украинские войска, которые находятся в напряженном противостоянии», — рассказывает The Guardian.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры. В освобожденных городах и поселках находят массовые захоронения и пыточные.

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