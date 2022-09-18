«Поступил срочный сигнал: бежать обратно в РФ». Отступившие с Харьковской области оккупанты «блуждают» по улицам Белгорода — The Guardian

18 сентября, 17:52
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Российский флаг лежит возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российский флаг лежит возле уничтоженного вражеского танка в освобожденном от оккупантов Изюме в Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские военные, отступающие из Харьковской области, где украинская армия ведет успешное контрнаступление, «блуждают» по улицам российского Белгорода. Об этом пишет The Guardian.

Как сообщает издание, в городе, расположенном в нескольких километрах от границы с Украиной, войну, развязанную Россией, «игнорировать стало невозможно». Несколько раз в день срабатывает ПВО, губернатор области поручил проверить бомбоубежища, были сообщения об эвакуации.

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Газета рассказала о трех российских военных из Осетии, которые поздно вечером блуждали по незнакомым улицам возле Преображенского собора.

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«Они нетвердо стоят на ногах, возможно, пьяные или уставшие. Ищут, где бы поесть», — пишет The Guardian.

По словам оккупантов, они воевали против Украины в селе Большие Проходы Харьковской области, но на прошлой неделе «поступил срочный сигнал бежать обратно в Россию». Один из них сослался на «приказ» и сказал, что «выбора не было».

На вопрос, куда военные РФ направляются дальше, ответили, что не знают. Они думают, что их отправят на юг Украины «защищать границу».

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Издание рассказало, что на следующий день около 400 военных российской Нацгвардии усиливали позиции пограничников РФ.

«Даже там, по словам одного из присутствующих активистов, солдаты выясняют отношения между собой. В поле зрения на той стороне — украинские войска, которые находятся в напряженном противостоянии», — рассказывает The Guardian.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

14 сентября в Минобороны уточнили, что с 6 сентября защитники Украины уволили 388 населенных пунктов и около 8,5 тысяч кв. км территории в Харьковской области.

На фоне успехов ВСУ в регионе войска РФ наносят ракетные удары по жилым районам Харькова и объектам критической инфраструктуры. В освобожденных городах и поселках находят массовые захоронения и пыточные.

https://www.youtube.com/watch?v=aPoFX-54NrU
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьковская область Белгородская область Белгород Контрнаступление Война России против Украины

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