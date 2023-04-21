Самолет РФ мог уронить на Белгород «усовершенствованную» фугасную бомбу — аналитик 21 апреля, 09:01 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов, сотрудничавший с СIT, предположил, что российский военный самолет Су-34 мог уронить на Белгород планирующую фугасную бомбу, которая «сбилась с курса» по дороге к границе с Украиной.



Об этом он заявил российскому изданию Агентство.

По словам аналитика, подобная бомба оснащена универсальным модулем планировки и коррекции боеприпаса. Их Россия начала использовать только в последние несколько недель. Чтобы сработать, сначала она должна штатно отделиться, а затем должны раскрыться крылья и сработать навигационная система.

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«Что-то в этом процессе пошло не так[…] Это новая разработка, такие внештатные ситуации неизбежны», — сказал Михайлов.

Комментируя фото и видео с места падения боеприпаса, он заметил, что это похоже на последствиям взрыва, а не просто падение бомбы. Эффект в результате него смягчило то, что бомба воткнулась в асфальт, говорит аналитик.

В четверг вечером, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка радиусом в 20 метров. Минобороны РФ заявило, что произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса» из Су-34. Власти Белгорода заявили о трех пострадавших.



Незадолго до первых сообщений о взрыве провоенные пропагандистские Telegram-каналы писали, что российская авиация вылетела в направлении Украины, «на подвесах ФАБ-1500».

