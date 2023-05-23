Рейд в Белгородской области: война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля — РДК 23 мая, 15:04 Боец РДК (Фото:https://t.me/russvolcorps)

Русский добровольческий корпус, который в понедельник, 23 мая начал рейд в Белгородской области, заявил, что война будет продолжаться, пока повешенное тело диктатора Владимира Путина не украсит стены Кремля.

В корпусе заявили, что скоро в России не будет человека, чей знакомый не потерял жизнь на войне.

«Чтобы её закончить, надо бить врага на оккупированной им территории. Война будет продолжаться, пока повешенное тело Путина не украсит стены Кремля, а его шайка не будет осуждена справедливым судом русского гнева», — говорится в сообщении РДК в Telegram.

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В РДК добавили, что страна созрела для перемен и для освобождения.

«А больше всего ждут освобождения территории, приграничные к зоне военных действий: Курск, Брянск, Белгород. Их негласному зову следует Русский Добровольческий Корпус, который взял на себя смелость сделать первый шаг в направлении нашей Родины», — сказано в сообщении.

В РДК заявили, что мирное население может не беспокоиться, потому что они не воюют с гражданскими.

«Любая помощь своим согражданам, которые были достаточно смелыми, чтобы бороться против путинской диктатуры, приближает конец войны, конец смертей и конец позора», — сказано в сообщении.

Ранее легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.