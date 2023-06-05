Бойцы РДК сообщили, что уже несколько дней полностью контролируют российскую Новую Таволжанку 5 июня, 19:54 Российские власти бросили населенный пункт, в котором до начала боевых действий проживало около пяти тысяч человек (Фото:Скриншот видео РДК/Telegram)

Бойцы Русского добровольческого корпуса сообщил, что «уже который день» полностью контролируют российское село Новая Таволжанка на территории Белгородской области.

Видео из российского населенного пункта РДК опубликовали в своем Telegram-канале.

РДК сообщают, что российские власти бросили населенный пункт, в котором до начала боевых действий проживало около пяти тысяч человек. Сейчас, по их словам, Новая Таволжанка полностью опустела.

Видео дня

«Судьба России за пределами МКАД не волнует тех, кто живет в черте Садового Кольца, Барвихи, Новой Риги или Рублевки», — говорится в сообщении.

Они отметили, что будут разговаривать «только с руководителями, которые находятся в Москве», поскольку губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков «не может контролировать свою подшефную территорию».

По словам губернатора Гладкова, в Новой Таволжанке остаются около 100 человек.

1 июня российские добровольцы объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

4 июня они снова заявили, что с боями заходят в пригород Шебекино Белгородской области.