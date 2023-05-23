В Кремле «глубоко обеспокоены» наступлением россиян в Белгородской области 23 мая, 12:50 22 мая в легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что наступление российских добровольцев из легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность».



Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.

Песков назвал российских бойцов «украинскими боевиками» и оправдывает их наступлением полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Видео дня

«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция [полномасштабная война, — ред.], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил спикер Кремля.

По его словам, специальное заседание Совета безопасности РФ из-за событий в Белгородской области созывать не будут. В то же время Песков не смог ответить на вопрос, почему «зачистка» региона РФ продолжается уже более суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ, пишут росСМИ.

Накануне он заявил, что Владимир Путину доложили о «попытке прорыва диверсантов».



22 мая бойцы РДК, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «освободил» населенные пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму. 23 мая легион Свобода России заявил, что продолжает продвижение по территории РФ.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.