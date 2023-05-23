В Кремле «глубоко обеспокоены» наступлением россиян в Белгородской области

23 мая, 12:50
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22 мая в легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

22 мая в легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что наступление российских добровольцев из легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность».

Об этом сообщает пропагандистское агентство Интерфакс.

Песков назвал российских бойцов «украинскими боевиками» и оправдывает их наступлением полномасштабное вторжение РФ в Украину.

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«Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция [полномасштабная война, — ред.], чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — заявил спикер Кремля.

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По его словам, специальное заседание Совета безопасности РФ из-за событий в Белгородской области созывать не будут. В то же время Песков не смог ответить на вопрос, почему «зачистка» региона РФ продолжается уже более суток, переадресовав его в правоохранительные органы, минобороны и ФСБ, пишут росСМИ.

Накануне он заявил, что Владимир Путину доложили о «попытке прорыва диверсантов».

22 мая бойцы РДК, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «освободил» населенные пункты Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму. 23 мая легион Свобода России заявил, что продолжает продвижение по территории РФ.

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Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Кремль Белгородская область Белгород

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