Границы в Белгородской области охраняют российские срочники — СМИ 24 мая, 15:21 Родные российских срочников рассказали, что их сыновей отправляют в Белгородскую область рыть окопы (Фото:7×7)

В России срочников с сентября 2022 года отправляют охранять границы в Белгородской области, где они выполняют функции пограничников и попадают под обстрелы. Об этом говорится в расследовании издания 7х7.

По словам родных солдат тех отправляют на территорию в 200−300 метрах от Украины.

«Срочники якобы стоят на границе впереди, „самые первые“, и даже видят украинских солдат. Живут в блиндажах, ходят в наряды и несут караул, как пограничники. Пограничники и росгвардейцы, которые патрулируют периметр, расположились за ними», — говорится в расследовании.

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Мать одного из срочников Антонина Яковлева рассказала изданию, что военных из Ленинградской области «буквально через две недели после присяги отправили в поля» в Белгородской области, где они «роют окопы, учатся всему и выживать тоже».



Отвечая на жалобы, командование Западного военного округа РФ заявило, что призывники «выполняют задачи, направленные на усиление и охрану государственной границы» и их не задействуют к развязанной против Украины полномасштабной войне.

Согласно российскому закону, солдаты, охраняющие границы, находятся «вне зоны военных действий». Однако, по данным 7×7, с начала вторжения РФ на границе погибли не менее семи срочников.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.



На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, и отвергают потери.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.