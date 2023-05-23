«Защищали границу». Украинские военные не участвовали в рейде в Белгородской области — NYT 23 мая, 21:19 Российские диверсанты утверждают, что продолжают наступление на территории России (Фото:Русский добровольческий корпус / Telegram)

Украинские бойцы не участвовали в рейде Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса на территории страны-агрессора. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По словам собеседника NYT, защитники Украины «в основном выполняли вспомогательную роль» и защищали украинскую границу в районе рейда россиян на случай контратаки с территории страны-агрессора.



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Неназванный чиновник также сказал, что российские диверсанты понесли потери, но те не сказались на их боеспособности. Кремлевская пропаганда ранее заявляла об «уничтожении более 70» диверсантов, которых пытаются выдать за украинских.

OSINT-проект Oryx на основании фото, опубликованных диверсантами и кремлевскими пропагандистами, сообщил, что в ходе событий в Белгородской области Россия потеряла один БМП, а участники диверсии — восемь единиц техники. В Легионе заявили, что уничтожили мотострелковую роту страны-агрессора и несколько единиц российской бронетехники. В РДК отрицают потерю техники.

Один из бойцов Легиона с позывным Цезарь заявил, что «это первая операция Легиона на территории России, и масштабы наших действий будут только увеличиваться».

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы «отбросили» диверсантов на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

