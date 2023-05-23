«Защищали границу». Украинские военные не участвовали в рейде в Белгородской области — NYT

23 мая, 21:19
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Российские диверсанты утверждают, что продолжают наступление на территории России (Фото:Русский добровольческий корпус / Telegram)

Российские диверсанты утверждают, что продолжают наступление на территории России (Фото:Русский добровольческий корпус / Telegram)

Украинские бойцы не участвовали в рейде Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса на территории страны-агрессора. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности.

По словам собеседника NYT, защитники Украины «в основном выполняли вспомогательную роль» и защищали украинскую границу в районе рейда россиян на случай контратаки с территории страны-агрессора.

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Неназванный чиновник также сказал, что российские диверсанты понесли потери, но те не сказались на их боеспособности. Кремлевская пропаганда ранее заявляла об «уничтожении более 70» диверсантов, которых пытаются выдать за украинских.

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OSINT-проект Oryx на основании фото, опубликованных диверсантами и кремлевскими пропагандистами, сообщил, что в ходе событий в Белгородской области Россия потеряла один БМП, а участники диверсии — восемь единиц техники. В Легионе заявили, что уничтожили мотострелковую роту страны-агрессора и несколько единиц российской бронетехники. В РДК отрицают потерю техники.

Один из бойцов Легиона с позывным Цезарь заявил, что «это первая операция Легиона на территории России, и масштабы наших действий будут только увеличиваться».

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22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

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На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы «отбросили» диверсантов на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Белгородская область Диверсия Война России против Украины Русские диверсанты русский добровольческий корпус легион свобода россии

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