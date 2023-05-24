«Россияне очухались через несколько часов». Участник рейда в Белгородской области рассказал о прорыве на территорию страны-агрессора 24 мая, 21:49 Бойцы Русского добровольческого корпуса возле границы с Россией, 24 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Участник рейда Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России на условиях анонимности рассказал, как прошла операция в Белгородской области. Его рассказ опубликовала Новая газета Европа.

Участник рейда не назвал свое имя и подразделение — известно только, что он россиянин. По его словам, перед началом рейда землю размыло, и многие машины увязли в грязи, а часть из них не смогла дальше участвовать в рейде.



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«На полдня были сорваны сроки начала операции, и не всех результатов удалось достичь», — сообщил боец.

Он сказал, что в рейде участвовали около 150 человек с десятком машин и бронеавтомобилей. Они нанесли удар по пограничному пункту Грайворон из 120-мм минометов. По словам бойца, пункт был укреплен долговременные бетонными огневыми точками, четырьмя-пятью БТР с 30-мм пушками и крупнокалиберными пулеметами, его охраняли пограничники и мотострелки.

«Когда мы под прикрытием танка пошли в атаку, все защитники разбежались. Их документация осталась на рабочих местах. Один из убегавших не смог сориентироваться в ситуации, попал под горячую руку и погиб. Другого пограничника, который до вечера прятался в подвале, потом взяли в плен», — заявил он.

Участник рейда добавил, что минимум один БТР российские добровольцы взяли в качестве трофея. Он также подтвердил, что два их джипа провалились в окопы возле КПП из-за того, что бревенчатые мостки не выдержали тяжелую технику.

«После захвата КПП мы начали рассредотачиваться по своим направлениям работы. Первая группа шла и предупреждала мирных жителей, чтобы те не выходили из домов и квартир. До райцентра они дошли стремительно. Когда проходила вторая волна, в числе которой был я, в селах не было ни души. Вымершие улицы», — рассказал он.

По словам бойца, страна-агрессор «очухалась» только через несколько часов после начала рейда и начала подтягивать части, артиллерию и авиацию. При этом он заявил, что в Грайвороне россияне обстреливали не только окраины, на которых находились бойцы РДК и Легиона, но и здания, которые, по их мнению, захватили участники рейда — в том числе администрацию, отдел ФСБ и МВД.

Собеседник журналистов также сказал, что в селах в Белгородской области их «никто не пытался остановить» и бойцы встретили серьезное сопротивление только в райцентре — Грайвороне.

«Я дошел до окраины городка и дальше уже решал поставленные передо мной задачи… Первоначальной задачей был захват районного центра. Если бы все наши силы вовремя смогли войти в Россию и, двигайся мы по графику, захватили Грайворон и успели там хорошо укрепиться, то мы могли бы удерживать городок хоть неделю», — сообщил он.

Боец добавил, что вместе с другими участниками рейда вернулся к границе вместе с трофейной техникой. Он также сказал, что слышал по рации сообщение об уничтожении вражеского вертолета под Грайвороном. По словам россиянина, страна-агрессор понесла «существенные потери» убитыми и ранеными.

РДК и Легион сообщили, что зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.



22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.



Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

