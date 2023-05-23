В минобороны России похвастались ударами по своему пограничному пункту в Белгородской области — видео 23 мая, 19:08 Страна-агрессор Россия обстреляла свой пограничный пункт (Фото:GeoConfirmed / Twitter)

Министерство обороны страны-агрессора России показало видео удара по российскому погранпункту в Белгородской области на фоне рейда россиян из Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России.

Об этом пишет российское Агентство со ссылкой на данные OSINT-аналитиков GeoConfirmed в Twitter.



Россияне ударили по своему погранпункту Грайворон (на видео момент взрыва на 37-й секунде). Военный аналитик Кайл Глен также отметил, что удар нанесен именно по территории пограничного пункта.

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«Невероятно сюрреалистично наблюдать, как Россия хвастается обстрелами своей же территории», — написал в Twitter журналист Bellingcat Арик Толер.

На видео также есть момент обстрела колонны техники на территории Украины, в Сумской области. OSINT-аккаунт Cyber Boroshno предположил, что первый удар на территории погранпункта Грайворон, вероятно, был нанесен по автомобилю Humvee.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили 70 участников диверсии, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона говорят, что продолжают боевые действия на территории России, уже разгромили мотострелковую роту российской армии и уничтожили несколько единиц техники страны-агрессора.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

