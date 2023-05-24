«Много смешных вещей». В ГУР прокомментировали фейки россиян по поводу боев в Белгородской области 24 мая, 16:15 Бойцы РДК (Фото:скриншот видео / Русский добровольческий корпус / Telegram)

Информация о «потерях» российских диверсантов из Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса в ходе рейда в Белгородской области — фейк кремлевской пропаганды.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, 24 мая.



По словам Юсова, украинской разведке известно все о происходящем в Белгородской области. Он отметил, что среди местных властей царит «паника, хаос и неопределенность», а население очень лояльно к представителям РДК и Легиона. Представитель ГУР также сказал, что ядерные боеприпасы, которые эвакуировали с объекта Белгород-22, до сих пор не вернули, и его дальнейшая эксплуатация «остается под вопросом».

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«Что касается потерь — нет, эта информация не подтверждается. Это наскоро слепленные пропагандистские фейки и не более. Там было много смешных вещей, [в том числе] генерал, который лично „руководил освобождением улицы“, и другие забавные моменты», — заявил Юсов, отметив, что кремлевская пропаганда после событий в Белгородской области «сломалась».

По мнению разведчика, следствием рейда российских повстанцев может быть «цепная реакция» и «расширение на другие территории с большим количеством людей».

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявили «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выехала.



На следующий день режим «отменили». Россияне утверждают, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона 23 мая заявили, что продолжают боевые действия на территории России, и отвергли потери.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

