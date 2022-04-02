Зеленский о взрыве нефтебазы в Белгороде: «Не обсуждаю свои приказы как Верховного главнокомандующего» 2 апреля, 05:39 Цей матеріал також доступний українською Зеленский напомнил, что это — Украина, кто находится в состоянии войны (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку по нефтебазе в российском Белгороде.



Война России против Украины — главные события 1 апреля



В интервью Fox News украинского лидера спросили, не совершили ли данную атаку Вооруженные силы Украины.

«Извините, я не обсуждаю ни один из моих приказов как Верховного главнокомандующего», — ответил Зеленский.

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По его словам, есть вещи, которыми он делится только с военнослужащими Вооруженных сил Украины, и когда они разговаривают с ним.

«Для нас важно, чтобы вы и весь мир знали, что мы — страна, находящаяся в состоянии войны. На нас напали. Вот что важно. Это самая большая трагедия. И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то происходит, что-то взорвалось, пока идет война в Украине — честно говоря, непрофессионально об этом говорить.

Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война продолжается уже 8 лет, поэтому, что бы ни случилось в той или иной ситуации, мне сложно комментировать", — резюмировал Зеленский.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

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