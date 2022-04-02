«Трудно понять, украинские ли это вертолеты». Кулеба прокомментировал атаку по нефтебазе в Белгороде 2 апреля, 01:00 Цей матеріал також доступний українською Кулеба заявил, что пока не имел возможности спросить об инциденте у представителей ВСУ (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался об атаке по нефтебазе в российском Белгороде.



В комментарии CNN глава внешнеполитического ведомства Украины заявил, что смотрел видео со взрывом нефтебазы после атаки на нее с вертолетов.

«Но его качество для меня недостаточно, чтобы понять, были ли это украинские вертолеты или нет», — отметил Кулеба.

Видео дня

Отвечая на вопрос, спрашивал ли он у представителей украинских Вооруженных сил или разведки об этом инциденте, министр отметил, что пока не имел такой возможности, поскольку сейчас находится в Польше, где у него насыщенный график.

Когда его спросили, удивлен ли он, что вооруженные силы Украины могут иметь возможность вести действия за рубежом, министр ответил, что он — украинец, и верит в украинские Вооруженные силы и украинскую дипломатию.

«Они атаковали, чтобы нас уничтожить, отрицают наше право на существование, поэтому мы будем отвечать всеми доступными нам средствами в рамках международных правил ведения войны, потому что мы цивилизованная нация, в отличие от них», — подчеркнул Кулеба.

Комментируя заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова о том, что «удар нанесли украинцы, и это может негативно отразиться на дальнейших переговорах», — министр подчеркнул, что единственный фактор, негативно влияющий на переговоры — это российская агрессия в целом и военные преступления россиян на территории Украины.

Утром 1 апреля на нефтебазе в российском городе Белгород, расположенную в 70 км от Харькова и 40 км от границы с Украиной, произошел пожар. В результате возгорания жертв нет, однако в городе выстроились очереди за топливом.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что причиной возгорания якобы стал авиаудар украинских военных с вертолетов.

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