Поджигая Белгород. В российском городе началась паника из-за пожара на нефтебазе — что произошло и при чем здесь ВСУ 1 апреля, 19:41 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пожар на складах горючего в Белгороде, Россия, 1 апреля 2022 года (Фото:Russian Emergencies Ministry/Handout via REUTERS)

Рано утром 1 апреля в Белгороде взорвалась нефтебаза, из-за сильнейшего пожара эвакуированы жители прилегающих районов. Местные власти и Кремль заявляют, что происшедшее стало результатом атаки украинской армии, Киев не подтверждает своей причастности.



Вертолеты над городом

Взрыв произошел около 05:50. Белгородцы стали массово размещать в пабликах виды зарева.



Загорелись восемь резервуаров с топливом, объемом 2000 кубометров каждый, утверждало РИА Новости. Пожар плохо поддавался локализации. В тушении задействованы более 170 человек и 50 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщили власти российского региона.

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Администрация города эвакуировала жителей двух прилегающих улиц, их разместили в спорткомплексе Белгород-Арена.

В 07:29 губернатор области Вячеслав Гладков написал в Telegram: «Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов Вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет».



В YouTube разместили записи с камер видеонаблюдения, где предположительно запечатлен момент авиаудара. Два вертолета запускают ракеты по предприятию, после чего вспыхивает пламя.



На любительских видеокадрах также видны вертолеты, пролетающие над областью на малой высоте.



Пропагандистский Telegram-канал Война с фейками утверждает, что силуэты вертолетов напоминают Ми-24П, состоящие на вооружении Украины, а удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами.



Очереди за бензином и бушующие соцсети

Жители Белгорода отреагировали на случившееся, выстроившись в очереди за бензином. Иногда они достигали нескольких десятков автомобилей.



Губернатор Гладков поспешил заверить, что пожар на нефтебазе не скажется на снабжении топливом. «В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней. Все остальные поставщики бензина работают в штатном режиме», — заявил он.

Однако ажиотаж пока не угас.

Тем временем в областном центре фиксировали многочисленные звонки о минировании зданий, оттуда выводили людей. «В частности, звонки поступили в телерадиокомпанию и издательский дом Мир Белогорье, редакцию Fonar.tv. Также эвакуирован офисный центр Столыпин», — отмечал сайт Go.31.

Реакция местных пользователей социальных сетей на случившееся — микс растерянности и негодования. Если Украина потеряла всю свою боевую авиацию в первые часы войны, как уверяла пропаганда страны-агрессора, откуда могли взяться вертолеты, интересуются одни. Другие спрашивают, куда смотрели силы ПВО.

«Значит, в любом месте границы к нам может залететь кто угодно и разбомбить что угодно. Распилили бюджеты», — написал Антон.

«Откуда вертолеты взлетели, почему их база еще не уничтожена? Какие выводы или оргвыводы будут сделаны? А Мединский все на переговоры ездит», — разочарован AG.

Некоторые белгородцы приходят к выводу, что, если версия властей об атаке ВСУ правдива, профессионализм украинских военных в РФ недооценили. «По ходу все же нужно договариваться и выводить войска. Силы равны, дальнейшая война усилит санкции и увеличить количество жертв», — призывает Yugin Shapovalov.

А кто это сделал?

1 апреля в онлайн-режиме проходил очередной раунд переговоров делегаций Украины и России об урегулировании конфликта. В Кремле связали белгородское происшествие с этим событием. Как пишет Интерфакс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Безусловно, это не то, что можно воспринимать как создание условий, комфортных для продолжения переговоров».

По словам Пескова, диктатору Владимиру Путину «по Белгороду доложено».

В Минобороны Украины не подтвердили и не опровергли информацию о причастности ВСУ к взрыву белгородской нефтебазы. Спикер ведомства Александр Мотузянык подчеркнул, что Украина не должна нести ответственность за все просчеты и катастрофы, которые происходят на территории РФ. «Я хочу подчеркнуть, что по состоянию на сегодняшний день украинское государство осуществляет оборонную операцию по отражению вооруженной российской агрессии на территории Украины», — сказал он, добавив, что в Киеве не впервые слышат подобные обвинения.

По мнению советника главы МВД Украины Вадима Денисенко, у властей государства-террориста нет иного выбора, кроме как утверждать, что пожар на нефтебазе — дело рук украинцев. «В общественном договоре между Путиным и российским народом, неформально подписанном 20 лет назад, после Второй чеченской войны, один из ключевых пунктов звучал так: война для вас теперь будет только в телевизоре. То есть на территории Российской Федерации войны не будет, а каких-нибудь террористов мы сразу уничтожаем. То есть будете видеть сериал. И тут неожиданно этот сериал воплощается в жизнь, переход из онлайна в оффлайн. С психологической точки зрения это для россиян невероятный удар по голове», — заявил Денисенко.

Прокомментировал ситуацию в Белгороде и советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он считает, что руководству России следует разобраться, что происходит. «Может, кто-то покурил не в том месте. Может, российские военные доступными им методами саботируют выполнение приказов, не хотят заходить на украинскую территорию. Всю ответственность несет руководство РФ, к нему все вопросы», — подмигнув, сказал советник.



Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов утверждает, что версия Кремля правдива. «Российская противовоздушная оборона оказалась неспособной даже заметить наши вертолеты, успешно вернувшиеся на базу после выполненного задания… Российское минобороны и лично Путин много раз заявляли о полном уничтожении украинской авиации, как вдруг оказалось, что украинская авиация громит россиян прямо в большом городе, областном центре, через который проходит логистика Западного округа ВС РФ», — написал он в Facebook.



А вот мнение военного корреспондента ВВС Джонатана Била: «Украинские вертолетчики имеют большой опыт полетов на небольшой высоте с большой скоростью — это делается, чтобы их не обнаружили радары и системы ПВО. Именно это они уже много лет практикуют на Донбассе. В 2018 году я стал свидетелем необычайных навыков украинских военных летчиков — они летали всего в нескольких метрах над деревьями и столбами. Полет ночью вглубь российской территории, чтобы атаковать вражеский склад горючего, требует необычайной храбрости».

Военный обозреватель Александр Коваленко считает, что отправлять ударную украинскую авиацию в район, насыщенный вражеской ПВО, было бы безрассудно, и противник имитировал атаку ВСУ, чтобы запугать россиян. «Не исключаю, что они попытаются на международной арене дискредитировать Украину, мол, они на нас напали, но это будет еще более тщедушный цирк, нежели все то, чем Россия занималась до того», — полагает он. Даже если бы, действительно, ликвидация нефтебазы была делом рук украинских летчиков, Россия не может ничего нового предпринять в ответ, добавил Коваленко: войска в Украину она уже ввела, ракетные обстрелы украинских городов не прекращаются, а выходить из мирных переговоров Москве сейчас крайне невыгодно.

Украинские Telegram-каналы в День смеха соревнуются в мемах и шутках по поводу случившегося. К примеру, паблик Харьков Life видит налет на нефтебазу так.



Не первый и не последний раз

Уже второй раз за неделю Белгород, от которого до украинской границы 40 километров, просыпается от мощного взрыва. 29 марта в районе села Красный Октябрь взлетел на воздух склад боеприпасов. Агентство ТАСС сообщило, что причиной стал обстрел с украинской территории, но позже власти заявили, что дело в «человеческом факторе». И тогда в белгородских пабликах наблюдались панические настроения, а официальный Киев не давал комментариев.

Если верить Новой газете (сейчас это издание прекратило выход из-за цензуры в РФ), первые украинские снаряды на территорию Белгородской области падали еще 24 февраля. Газета предположила, что артиллерия ВСУ вела ответный огонь по установкам, которые рано утром в тот день начали обстреливать территорию Украины. О пострадавших не сообщалось, как минимум семь домов в приграничных поселках были повреждены.

Статья доступна на этом ресурсе.

Кроме того, на прошлой неделе белгородский губернатор Гладков заявил, что прилетевшие с территории Украины снаряды разорвались в селе Журавлевка, в результате чего пострадали люди и был поврежден дом. Другие источники сообщали об одном погибшем.

Агентство ТАСС 25 марта писало, что якобы выпущенный со стороны Украины снаряд упал в селе Никольское.

Уже сегодня днем, спустя шесть часов после взрыва склада с горючим, появилось снятое на автомобильный регистратор видео падения ракеты или ее остатков возле Никольского.

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