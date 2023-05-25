На время рейда в Белгородскую область российские добровольцы брали отпуска у ВСУ — представитель оппозиции 25 мая, 12:19 Члены Русского добровольческого корпуса (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

На время рейда на территорию Белгородской области добровольцы Русского добровольческого корпуса и легиона Свобода России берут увольнительное со службы в Вооруженных силах Украины.



Об этом представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции Алексей Барановский заявил в эфире Радио Свобода в четверг, 25 мая.

Он пояснил, что легион Свобода России и РДК — часть иностранного легиона, который входит в ВСУ. Когда бойцы находятся на территории Украины, то подчиняются военному руководству Украины.

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«В то же время никто не может запретить гражданам России пойти к себе домой. Вот они решили пойти к себе домой наводить порядок — и пошли. В тот момент, когда они пересекают границу, они берут увольнительное и уходят в отпуск в РФ. И чем они занимаются, наше внутрироссийское дело», — заявил Барановский.

Когда добровольцы возвращаются на территорию Украины, то снова являются частью легиона, добавил он.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.



Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона отвергли потери.

РДК и Легион сообщили, что в целом зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения.



Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.



Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.