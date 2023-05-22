Легион Свобода России заявил об «освобождении» двух населенных пунктов в Белгородской области 22 мая, 15:37 Кадры Российского добровольческого корпуса, вероятно, на территории РФ (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободили» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ.

Об это там сообщили в понедельник, 22 мая.

«В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше. Россия будет свободной», — заявили в легионе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил их заход на территорию Гайворонского округа, назвав добровольцев «диверсионно-разведывательной группой ВСУ».



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«Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал он в Telegram.

Обновлено. Легион Свобода России сообщил об освобождении населенного пункта. Гора-Подол и начале штурма Грайворона.

В комментарии Важным историям в Легионе Свобода России заявили, что «ситуация сложная».

«Силовики РФ пытаются накрывать нас артиллерией и совершают авиаудары. Ситуация сложная, но мы держимся и двигаемся дальше», — заявили в формировании.

При этом в легионе не смогли ответить на вопрос, с какими именно силами РФ ведутся бои.

Ранее бойцы Русского добровольческого корпуса, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Добровольцы РДК находятся в населенных пунктах Безлюдовка (Белгородская область РФ), Чуровичи (Брянская область РФ) и Любимовка (Курская область РФ).



2 марта 2023 года российские пропагандисты распространили фейк о том, что на территорию Брянской области якобы проникла «украинская ДРГ».

В Генштабе ВСУ назвали эти заявления «дерзкой провокацией». Тогда ответственность за события в Брянской области взял на себя Русский добровольческий корпус.

6 апреля 2023 года бойцы Русского добровольческого корпуса во второй раз проникли в Брянскую область РФ. Они опубликовали видео, на котором видно, как бойцы разговаривают с мужчиной. Они спрашивают у местного жителя, в каком селе находятся. Тот отвечает, что это российский Случовск.