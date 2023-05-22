«В Кремле занервничают». Что за бои происходят в Белгородской области РФ — объяснение от ГУР и РДК

22 мая, 18:46
NV Премиум
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Легион Свобода России и РДК вошли на территорию РФ (Фото:DR)

Легион Свобода России и РДК вошли на территорию РФ (Фото:DR)

Автор: Светлана Угнива, Максим Бутченко

В украинской разведке уверены: в приграничных селах под российским Белгородом началась вооруженная борьба россиян против режима Путина.

«Борьба граждан России против незаконной власти и узурпатора Владимира Путина», — так объяснили NV в Главном управлении разведки Минобороны  (ГУР МО) события, которые утром начались в приграничной с Украиной Белгородской области.

Видео дня

Еще ночью бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК), состоящего из граждан РФ, воюющих в Украине против оккупационной армии, сообщили о своем проникновении в приграничные поселки страны-агрессора: Безлюдовку (Белгородская область), Чуровичи (Брянская) и Любимовку (Курская область), выложив соответствующие видео.

Теги:   Российская агрессия Кремль Белгородская область Агрессия РФ ГУР Курская область Брянская область Война России против Украины русский добровольческий корпус легион свобода россии демилитаризированная зона

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