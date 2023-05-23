Власти Белгородской области заявили, что «зачистка» продолжается. Призывают жителей пока не возвращаться 23 мая, 08:29 22 мая в легионе Свобода России заявили, что разместили «первые флаги свободной страны» на территории РФ (Фото:Легион Свобода России/Telegram)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков признал что российские силы все еще не контролируют часть территории области, заявив, что «контртеррористическая операция» продолжается.



Об этом он сообщил во вторник утром, 23 мая.

По словам Гладкова, в Грайворонском округе «продолжается зачистка территории», которую проводят министерств обороны вместе с силовыми структурами. Он заявил, что выехавшим жителям возвращаться домой «пока не стоит».

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«Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно», — сказал Гладков.

Губернатор Белгородской области заявил, что во время эвакуации умерла пожилая женщина — причины выясняют. Также он утверждает, что «ранены двое мирных жителей» в населенных пунктах, куда зашли добровольцы легиона Свобода России и Российского добровольческого корпуса.

22 мая бойцы РДК, которые воюют в Украине против оккупационной армии РФ, сообщили, что снова проникли на территорию России. Они опубликовали видео рядом с табличками с названиями населенных пунктов в областях, которые граничат с Украиной.

Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «освободил» населенные пункт Козинка и Гора-Подол в Белгородской области РФ, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявили "режим контртеррористической операции", по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа уехала.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводят исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подтвердил, что Украина не имеет отношения к действиям РДК и Легиона в Белгородской области.

