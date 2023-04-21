Данилов — об ударе по Белгороду: РФ запугивает население. Нам нужно оружие, чтобы «локализовать» провокации 21 апреля, 11:28 Алексей Данилов (Фото:Совет национальной безопасности и обороны Украины/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российский самолет Су-34 сбросил снаряд в Белгороде, чтобы «запугать» жителей.

Об этом он заявил в пятницу, 21 апреля.

«Оккупационная армия продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью запугивания гражданского населения и нагнетания эскалации», — говорится в Twitter Данилова.

Видео дня

По его словам, только предоставление Украине дальнобойных вооружений позволит «локализовать» провокации Москвы на этапе планирования и подготовки.



В четверг вечером, 20 апреля, в российском Белгороде прогремел мощный взрыв, в результате чего образовалась воронка радиусом в 20 метров. Минобороны РФ заявило, что произошел «нештатный сход авиационного боеприпаса» из Су-34. Власти Белгорода заявили о трех пострадавших.

Незадолго до первых сообщений о взрыве провоенные пропагандистские Telegram-каналы писали, что российская авиация вылетела в направлении Украины, «на подвесах ФАБ-1500».