«Рухнула камнем». Игаль Левин прокомментировал странное падение бомбы на жилой квартал Белгорода 21 апреля, 16:45 NV Премиум Поврежден жилой дом вблизи места падения бомбы в Белгороде (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

20 апреля авиабомба с российского Су-34 упала на жилой район Белгорода. В России инцидент назвали «внештатным сходом авиационного боеприпаса».

Но военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин считает, что для того, чтобы произошел внештатный сход авиационного боеприпаса, нужно кому-то постараться.

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«Я вполне допускаю, что речь идет как раз об управляемых бомбах. Хотели нанести удар по территории Украины. У них не раскрылись эти управляемые бомбы. Это же обычные бомбы, к которым приделывается аппаратура, механические крылья раскрываются. Они просто не раскрылись. И она просто камнем вниз ушла фактически, рухнула на улицу у них. Было б хорошо, если б на месте были найдены какие-то детали как раз этих крыльев», — сказал Левин в эфире Radio NV.

Эксперту кажется странным то, как именно упала эта бомба:

«Там странное видео на самом деле. <...> Почему окна не выбиты были? Потом машина — ее взрывной волной подняло, на крышу дома закинуло. Потом появились видео, что [бомба] действительно зарывается, а взрыв как будто из-под земли происходит. И потом, уже утром было видео, когда действительно видно, что автомобиль закидывает на крышу».

Также он предположил, что это может быть противобункерный боеприпас.

«Какой-то боеприпас. Возможно, против бункеров, то есть он уходит в землю и взрывается. Возможно, это какой-то дефект. Непонятно. В любом случае, с большей долей вероятности у них просто не раскрылись эти крылья, и [бомба] рухнула прямо вниз», — добавил Левин.