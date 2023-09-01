Россияне утверждают, что «сбили» украинский беспилотник над Белгородской областью 1 сентября, 23:07 Белгород (Фото:ru.wikipedia.org)

В пятницу, 1 сентября, минобороны страны-агрессора РФ заявило, что на территории Белгородской области был уничтожен якобы «украинский БПЛА».

Об этом говорится в сообщении МО РФ.

По их словам, около 21:15 по местному времени местные силы ПВО обнаружили и «уничтожили в воздухе» неизвестный летательный аппарат.

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Это произошло над Белгородской областью РФ. Минобороны России сразу заявило, что этот «БПЛА» является якобы украинским.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что были «сбиты» два беспилотника в Корчанском и Яковлевском районе.

28 августа военное ведомство страны-агрессора России заявляло, что сбило якобы украинский «БПЛА» над Белгородской областью.

30 августа в Пскове на территории России прогремели взрывы в районе аэропорта. Об атаках беспилотников заявили в нескольких регионах России, а также на территории оккупированного Крыма.



Самый результативный удар был нанесен по аэродрому Пскова: там повреждены по меньшей мере четыре (по другим данным — шесть) военно-транспортные самолеты Ил-76, резервуар с топливом, начался пожар в воинской части 64044 (территория 2-й бригады спецназа ГРУ). Аэропорт полностью закрыли для полетов как минимум до 31 августа.

Позже представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех самолетов Ил-76 в Пскове.