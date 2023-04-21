«На жителей Белгорода выпали испытания». Российский Су-34 уронил авиабомбу на город: что известно о снаряде и переполохе в России 21 апреля, 11:27 Сюжет Последствия падения авиабомбы в Белгороде (Фото:Mayor of Belgorod City Valentin Demidov via Telegram/Handout via REUTERS)

Вечером 20 апреля российский бомбардировщик Су-34 сбросил авиабомбу на жилой район Белгорода. Вероятно, это был планирующий фугасный авиаснаряд, а инцидент стал самым резонансным случаем удара РФ по своей же территории.

NV собрал главное, что важно знать о «нештатном» ударе российской авиации по Белгороду, вероятном типе снаряда и реакции Украины.

Трое пострадавших, эвакуация из многоэтажки и 20-метровая воронка: что произошло в Белгороде

Видео дня

Вечером 20 апреля, около 22:00, в Белгороде прогремел мощный взрыв.

Местные Телеграм-каналы сообщили, что на перекрестке двух улиц города — Ватутина и Губкина — образовалась огромная воронка диаметром около 20 м рядом с жилыми домами.

Также сообщалось о других последствиях взрыва:

пострадали несколько автомобилей, один из них взрывной волной отбросило на крышу соседнего магазина;

были повреждены близлежащие дома и здания, в одной из жилых многоэтажек на улице Шаландина выбило стекла, в квартирах обнаружили осколки снаряда, а жителей пришлось эвакуировать;

вследствие удара упали столбы линии электропередачи.

Незадолго до того, как в соцсетях стали появляться сообщения о последствиях взрыва, прокремлевский и провоенный Телеграм-канал Zаписки vетерана сообщал, что российская авиация вылетела в сторону Украины. «На подвесах ФАБ-1500», — говорилось в этом посте.

На одном из видео, где зафиксирован момент взрыва, сначала слышен характерный шум, а через несколько секунд видно удар снаряда и первые последствия взрывной волны.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, который поначалу подтвердил взрыв и серьезный масштаб его последствий без уточнения причины ЧП, позже сообщил о троих пострадавших и отсутствии погибших. По его словам, одну жительницу Белгорода госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой средней тяжести и сотрясением мозга, другой пострадавшей оказали помощь на месте, еще одна пожилая женщина попала в больницу со скачком давления, спровоцированного инцидентом.

Также Гладков сообщил, что были полностью отселены жители трехподъездного пятиэтажного дома, «чтобы перестраховаться». Чиновник уверяет, что часть людей расселили в гостиницу, часть «разъехалась по родственникам». Он добваил, что в этом доме придется провести «строительную экспертизу несущих конструкций».

Кроме того, Гладков признал серьезные повреждения дорожного полотна, заявив о необходимости выполнить «очень большой объем» ремонтных работ. «Тяжелые испытания выпали вчера вечером на жителей Белгорода», — резюмировал местный губернатор.

Жители Белгорода, комментируя последствия взрыва и разрушений на своих улицах и в квартирах, не сдерживали эмоций:

Как в РФ признали авиаудар по своему же городу

В течение нескольких часов после взрыва в Белгороде Минобороны РФ признало, что на жителей города «выпали» испытания в виде авиабомбы с российского истребителя-бомбардировщика.

«20 апреля 2023 около 22:15 по московскому времени при выполнении полета самолета Су-34 воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. Есть повреждения жилых построек, жертв нет. Проводится расследование», — говорилось в официальном сообщении Минобороны.

В российских пабликах тем временем спорят о том, детонировала ли боевая часть снаряда при падении, или же воронку оставила бомба, упавшая без детонации.

Что известно о бомбе, упавшей на Белгород

Военные аналитики предполагают, что российский Су-34 мог сбросить на Белгород планирующую фугасную авиабомбу, которые с недавних пор Россия активно применяет для ударов по прифронтовым и приграничным территориям Украины.

Это российский аналог т.н. «умных бомб» — «усовершенствованные» авиаснаряды, оснащенные модулем планирования и коррекции. Их запускают с российских самолетов за пределами зоны досягаемости украинской ПВО, а сами боеприпасы защитники неба Украины сбить не могут, что делает такие снаряды особо опасными. Управляемые бомбы поражают цели на расстоянии до 70 км.

Такие бомбы обладают лучшими аэродинамическими характеристиками и могут планировать на значительное расстояние, пояснял недавно в интервью NV главный редактор профильного портала Defense Express Олег Катков.

«Обычная авиабомба в теории может пролететь даже несколько десятков километров, но не обеспечит точность поражения. А у планирующих важным является присоединение крыльев, которые позволяют увеличить дальность сброса с применением системы корректировки, то есть навигации. Обычно используется спутниковая и инерциальная, или только спутниковая», — рассказал Катков.



По подсчетам Воздушных сил ВСУ, в течение последних недель оккупанты в день применяют до 20 таких бомб по всей линии фронта и рядом с границей Украины, а для противодействия им ВСУ необходимо более современное оружие. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что эффективного противодействия этим бомбам у Украины пока нет. «Для этого нужны Patriot и западные истребители», — пояснил Игнат.

Какую именно из таких бомб российский Су-34 сбросил на Белгород, пока точно неизвестно. Среди планирующих бомб, используемых для ударов по Украине, Россия использовала:

«Усовершенствованные» 500-кг фугасные авиабомбы (500-ФАБ): после инцидента в Белгороде российский Телеграм-канал Военный осведомитель напомнил, что похожий случай произошел 12 марта в Донецке. Тогда на одной из улиц города была найдена неразорвавшаяся ФАБ-500М62, которую также вероятно «уронил» российский бомбардировщик. «Данные модули — новая и несколько сырая разработка, поэтому могут быть подобные нештатные ситуации», — пытались тогда оправдать инцидент в Донецке авторы провоенного ТГ-канала.

Обломки ФАБ-500, упавшей в Донецке 12 марта 2023 / Инфографика: Провоенный российский ТГ -канал Военный осведомитель

Новые управляемые бомбы УПАБ-1500 весом 1500 кг. По словам главреда Defense Express Олега Каткова, снаряд УПАБ-1500 В — это относительно новая разработка армии РФ. Впервые этот боеприпас был публично продемонстрирован в Москве в 2019 году на выставке МАКС (Международный авиационно-космический салон). Из 1500 кг веса примерно 1010 кг — это боевая часть бомбы.

«То есть это более чем мощный боеприпас. Разработчик заявляет, что при сбросе этой планирующей бомбы с самолета с высоты 15 км ее дальность поражения составляет до 40 км. Боеприпас оснащен инерционной и спутниковой системой навигации и может поражать сильно защищенные объекты. Причем у подрывателя есть три режима, в том числе отложенный, то есть он срабатывает после того, как бомба углубилась в какое-то укрытие», — пояснил Катков.

Он уточнил, что пока нет информации, под какие самолеты ВКС РФ разрабатывали этот боеприпас. «Но с огромной долей вероятности речь идет о „ходовом“ бомбардировщике Су-34 [именно такой „нештатно“ сбросил бомбу на Белгород — прим.ред.]. Может быть, еще под вопросом Су-30 и Су-35. Но мне кажется, что, как минимум, Су-34 — основной носитель УПАБ-1500 В», — уточнял военный эксперт в более раннем интервью с NV.

УПАБ-1500 В весом 1500 кг / Фото: Defense Express

Почему российский бомбардировщик « уронил» снаряд?

OSINT-аналитик Кирилл Михайлов, который сотрудничает с группой расследователей СIT, в комментарии российскому независимому каналу Агентство.Новости также предположил, что в Белгороде могла взорваться одна из планирующих фугасных авиабомб, оснащенная универсальным модулем планирования и коррекции боеприпаса (УМПК).

«Чтобы все сработало, бомба должна сначала штатно отделиться, потом у нее должны штатно раскрыться крылья и заработать навигационная система. Что-то в этом процессе пошло не так», — пояснил эксперт. Он напомнил, что такие бомбы — новая разработка россиян, и для них такие «нештатные ситуации неизбежны».

Михайлов также обратил внимание, что фото и видео с места падения боеприпаса похожи «на последствия взрыва, а не просто падения бомбы». «Но поскольку [она] воткнулась в асфальт, это смягчило эффект взрыва», — предполагает аналитик.

Он также не удивлен, что российский бомбардировщик с опасным снарядом летел над центром Белгорода. Михайлов убежден, что в Минобороны РФ вряд ли кто-то «заморачивается такими вещами». «Белгород по дороге к границе, если надо поразить что-нибудь в Харьковской области, нужно предпринимать дополнительные усилия, чтобы над ним не пролететь», — напомнил он.

Как Украина комментирует события в Белгороде

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона 21 апреля поделился своей версией о том, почему россияне признали, что их самолет сбросил авиабомбу на Белгород.

«Они посчитали риски. Если они скажут, что Украина атаковала — тогда это существенно деморализует [российское население] дополнительно. Тогда в России начнут говорить: а где же ПВО? Они тогда будут понимать, что Россия не защищена», — отметил Подоляк.



Он добавил, что после случая в Белгороде угрозы со стороны Кремля и российского диктатора Владимира Путина выглядят еще более смехотворными.



«Я сейчас анекдотично скажу. Когда Путин выходит и говорит, что мы можем использовать тактическое ядерное оружие, здесь вопрос: не в Воронеже ли оно будет? Там же ПВО нет. У нас-то ПВО есть, а у них же нет», — подчеркнул советник главы ОП.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российская оккупационная армия «продолжает провокационные обстрелы собственных городов с целью устрашения гражданского населения и нагнетания эскалации». «Только предоставление Украине дальнобойного оружия позволит локализовать источник московитских провокаций на этапе планирования и подготовки к пуску», — подчеркнул Данилов.