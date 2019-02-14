Бельгийского разведчика подозревают в шпионаже в пользу России - СМИ
Руководителя управления контрразведки Службы информации
и безопасности (ADIV) Бельгии подозревают в работе на спецслужбы России, сообщает
газета De Morgen со ссылкой на источник.
По информации источников, в 2016 году во время
спецоперации в Сербии Клемент Вандерборре передал секретную информацию
гражданке Сербии, которая работала двойным российским агентом.
Кроме того, представителя ADIV подозревают в
том, что он уничтожил секретные документы с помощью шредера.
Ванденборре отстранен от выполнения служебных
обязанностей не время проведения внутреннего расследования. Сам подозреваемый отрицает
обвинения.