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Бельгийского разведчика подозревают в шпионаже в пользу России - СМИ

Сегодня, 23:00
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Руководителя управления контрразведки Службы информации и безопасности (ADIV) Бельгии подозревают в работе на спецслужбы России, сообщает газета De Morgen со ссылкой на источник.

По информации источников, в 2016 году во время спецоперации в Сербии Клемент Вандерборре передал секретную информацию гражданке Сербии, которая работала двойным российским агентом.

Кроме того, представителя ADIV подозревают в том, что он уничтожил секретные документы с помощью шредера.

Ванденборре отстранен от выполнения служебных обязанностей не время проведения внутреннего расследования. Сам подозреваемый отрицает обвинения.

Теги:   Россия Шпионаж Бельгия

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