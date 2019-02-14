Бельгийского разведчика подозревают в шпионаже в пользу России - СМИ Сегодня, 23:00 159 Цей матеріал також доступний українською

Руководителя управления контрразведки Службы информации и безопасности (ADIV) Бельгии подозревают в работе на спецслужбы России, сообщает газета De Morgen со ссылкой на источник.

По информации источников, в 2016 году во время спецоперации в Сербии Клемент Вандерборре передал секретную информацию гражданке Сербии, которая работала двойным российским агентом.

Кроме того, представителя ADIV подозревают в том, что он уничтожил секретные документы с помощью шредера.

Ванденборре отстранен от выполнения служебных обязанностей не время проведения внутреннего расследования. Сам подозреваемый отрицает обвинения.