Бельгия заморозила российские активы на 58 миллиардов евро

28 февраля, 05:16
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Бельгия заморозила большую часть российских активов (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Бельгия заморозила большую часть российских активов (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем сообщил, что его страна заморозила российские активы на 58 миллиардов евро.

Согласно заявлению Минфина, также было заблокировано 191 миллиард евро российских финансовых операций. Бельгия является лидером суммы замороженных активов в ЕС.

«В общей сложности эти меры касаются 1789 российских компаний и граждан, внесенных в санкционный список», — сообщил Минфин.

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Также Бельгия усилила таможенные проверки в отношении России и Беларуси: всего было проверено 91020 деклараций в отношении двух государств, а также физически проинспектировано 7925 контейнеров.

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https://www.youtube.com/watch?v=WJA5RPFUS2o
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Бельгия Санкции против России российские активы

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