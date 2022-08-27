Из-за войны в Украине. Бельгия закупит для своей армии 30 новых вертолетов 27 августа, 16:15 Многоцелевой вертолет NHI NH90 (Фото:Igge/Wikipedia)

В связи с агрессией России против Украины и потребностями НАТО, Бельгия наращивает свой военный потенциал. Министерство обороны Бельгии решило закупить 30 новых военных многоцелевых вертолетов.



Об этом сообщает издание The Brussels Times.

По плану министра обороны Людивин Дедондер, Бельгия повышает свои боевые способности поставками новых боевых самолетов, и вскоре также новых вертолетов.

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15 легких вертолетов могут быть закуплены достаточно быстро для поддержки наземных операций, включая медицинскую эвакуацию и обеспечение сил специальных операций.

Целью является приобретение менее дорогих вертолетов с точки зрения закупки и эксплуатации и сохранения военных вертолетов европейского производства NH90, оснащенных большим количеством радаров, для поддержки военно-морских операций.

В то же время это означает, что вооруженные силы заменят новыми вертолетами существующий парк вертолетов NH90, которые, как отмечается в публикации, «не оправдали ожиданий», сложны в обслуживании и слишком ценны в эксплуатации и модернизации, по крайней мере, в их версии для сухопутных войск.

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