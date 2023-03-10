Парламент Бельгии признал Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа 10 марта, 10:01 Владимир Зеленский назвал решение парламента Бельгии историческим (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Палата парламента Бельгии признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа. Резолюцию поддержали в четверг, 9 марта.

Как сообщает RTBF, решение приняли единогласно, но представители Рабочей партии Бельгии воздержались от голосования. В тексте документа парламентарии почтили память жертв Голодомора и осудили «манипуляцию исторической памятью со стороны российского режима, цель которого обеспечить собственное выживание».



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Президент Владимир Зеленский поблагодарил Брюссель за историческое голосование, назвав решение «глубоко символическим шагом сегодня».

«Признание Бельгией Голодомора геноцидом украинского народа имеет решающее значение для восстановления исторической справедливости, особенно сейчас, во время геноцидной войны России против Украины», — подчеркнул глава МИД Дмитрий Кулеба.

15 декабря 2022-го Европарламент проголосовал за резолюцию о признании Голодомора 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

В прошлом году исполнилось 90 лет с тех пор, как в 1932 году власти СССР организовали целенаправленные меры по изъятию зерна и других продуктов питания у жителей Украины, что привело к Голодомору — одной из крупнейших трагедий в украинской истории.