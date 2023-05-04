Бельгия готовит новый пакет военной помощи для Украины 4 мая, 17:16 Флаг Бельгии (Фото:JessicaJohnson)

Премьер-министр Королевства Бельгия Александер де Кроо анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщает Суспільне.

«Теперь наша очередь помочь Украине снова избавиться от жестокой и незаконной оккупации, которую наши страны пережили также во время Второй мировой войны. Поэтому Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине. И, как мы знаем, в этих пакетах военной помощи часто есть практические препятствия, но я могу вам сказать, что в сердцах и умах бельгийцев нет сомнений в том, что нам нужно продолжать поддерживать Украину», — сказал де Кроо.

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Премьер Бельгии также отметил, что правительство страны изучает возможности конфискации замороженных российских активов и то, как эти деньги можно использовать для восстановления Украины.