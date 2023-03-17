Бельгия передаст ВСУ 240 грузовых автомобилей Volvo
Грузовые автомобили Volvo (Фото:ibericatruck)
Бельгия планирует отправить в Украину 240 военных грузовиков марки Volvo, первые из которых передадут уже на следующей неделе.
Об этом сообщает De Standaard.
В данный момент в бельгийской армии около 400 таких автомобилей, но страна в 2023 году планирует от них отказаться. Часть автомобилей оборудована кранами и эвакуаторами.
Источник издания сообщил, что перед принятием решения о передаче Украине этих грузовиков была проведена консультация с ВСУ по поводу целесообразности такой помощи.
"Об этом ведутся тесные консультации в Контактной группе по обороне Украины. Украинцам не поставляется ничего из того, что они сами не попросили бы. Их подразделения ждут эти грузовики, ведь во время войны логистика не менее важна, чем оружие", - сообщил источник.