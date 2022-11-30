Компактность и простота. Бельгия передаст Украине подводные дроны R7
Управляемый подводный аппарат R7 (Фото:ECA Group)
Украина получит от Бельгии дистанционно управляемые подводные аппараты R7 производства компании ECA Robotics Belgium.
Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер, сообщает Navy Recognition.
В сообщении говорится, что дистанционно управляемый аппарат R7 сочетает компактность и простоту развертывания с характеристиками, быстротой и грузоподъемностью профессиональных подводных аппаратов. Быстрый, модульный и простой в развертывании R7 предназначен для океанографов, гидрографов и для работы с подводными сооружениями.
Аппарат способен работать на глубине до 300 метров в разных миссиях, включая осмотр, наблюдение, техническое обслуживание и восстановление подводных объектов.
25 ноября бельгийское правительство утвердило новый пакет военной помощи Украине. В него вошли десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.