Бельгия начала обучать украинских военных применять подводные беспилотники

21 февраля, 16:31
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Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder / Twitter)

Людивин Дедондер (Фото:Ludivine Dedonder / Twitter)

Министерство обороны Королевства Бельгии продолжает обучать украинских военнослужащих применять подводные беспилотники, которые вскоре поступят в ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, группа украинских военных прибыла в Бельгию в первой декаде февраля для прохождения учений в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Благодаря Министерству обороны Королевства Бельгии, украинские военные будут проходить обучение на подводных беспилотных аппаратах, которые Бельгия поставит в Украину.

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«Я выразила им свою поддержку и отдала честь за мужество, которое они демонстрируют почти год», — заявила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

9 февраля в Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными дронами.

В ноябре 2022 года Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Военные учения Бельгия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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