В Брюсселе начались погромы после победы Марокко над Бельгией на ЧМ по футболу 28 ноября, 05:21 Погромы в Брюсселе (Фото:REUTERS/Yves Herman)

В нескольких бельгийских и нидерландских городах вспыхнули беспорядки после победы Марокко над Бельгией на Чемпионате мира по футболу в воскресенье, 27 ноября.

Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря полиции и мэра Брюсселя, полицию Нидерландов.



Полиция задержала около десятка человек после того, как применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы в Брюсселе и еще восемь в городе Антверпен. Двое полицейских были ранены в портовом городе Нидерландов Роттердаме.

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Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Десятки участников беспорядков переворачивали и поджигали автомобили, скутеры и забрасывали машины кирпичами. Полиция вмешалась после того, как один человек получил травмы лица.

Фото: REUTERS/Yves Herman

Мэр Брюсселя Филипп Клозе призвал людей держаться подальше от центра города и заявил, что власти делают все возможное для поддержания порядка на улицах.

Полиция соседних Нидерландов сообщила, что насилие вспыхнуло в портовом городе Роттердам, где правоохранители пытались разогнать группу из 500 футбольных болельщиков, которые забросали полицию файерами и стеклом.

Также СМИ сообщают о беспорядках в Амстердаме и Гааге.